Ein aus dem Riemer See in München geretteter Mann ist nach fast zwei Wochen an den Folgen seines Badeunfalls gestorben. Badegäste hatten den 72-Jährigen am vorletzten Montag aus dem See gerettet. Wie die Feuerwehr München am Tag darauf mitteilte, hatten sie einen vorbeischwimmenden Badeschuh bemerkt und kurz darauf den leblos im Wasser treibenden Mann entdeckt. Sie zogen ihn an Land und leisteten Erste Hilfe.