Meterhohe Flammen schlagen aus Baufahrzeugen, die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Sehr schnell ist klar: Es sieht nach Brandstiftung aus. Doch wer steckt dahinter?

Mehrere Baufahrzeuge und Arbeitsgeräte sind in der Nacht zum Montag in München in Flammen aufgegangen. Es gebe Hinweise und Spuren, die in Richtung Brandstiftung deuteten, sagte ein Polizeisprecher. "Auf einen Schlag" hätten fünf auf einem Gelände nahe von Bahngleisen abgestellte Fahrzeuge gebrannt. Der Schaden belaufe sich "ganz sicher" auf mehrere 100 000 Euro. Die Feuerwehr sprach von einem Sachschaden "mindestens im hohen sechsstelligen Bereich".