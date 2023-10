Eine kleine Gruppe soll in München versucht haben, einen Kumpel aus einem Gefangenentransporter zu befreien. Etwa sechs Menschen hätten den Transporter umringt, als dieser just das Präsidium in Richtung Gefängnis verlassen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tatverdächtigen seien ersten Ermittlungen zufolge mit einem der Insassen des Transporters bekannt; der 20-Jährige war kurz zuvor wegen Rauschmitteldelikten festgenommen worden.