Ein Wasserschaden in einer Münchner Firma für Sicherheitstechnologie soll einen Millionenschaden verursacht haben. Bei einer Wasserleitung im vierten Stock sei nach ersten Erkenntnissen ein Ventil defekt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Bis die Feuerwehr das Leck beheben konnte, habe sich das Wasser bis in den Keller ausgebreitet.