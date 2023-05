Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus vier Menschen gerettet. Fünf Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung des fünfstöckigen Gebäudes am Sonntagnachmittag ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.