Ein Hund ist in München in die Isar gesprungen und von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet worden. Die Besitzerin sei mit dem Tier namens Cuba am Isar-Wehr spazieren gegangen, als es unerwartet über die Mauer in den Fluss gesprungen sei, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Aufgrund des starken Regens der vergangenen Tage führt die Isar mehr Wasser als gewöhnlich. Das Frauchen rief nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag die Feuerwehr zur Hilfe. Der Hund sei dann in etwas ruhigeres Wasser vor einem Schleusentor geraten. Dorthin seien die Retter mit einem Schlauchboot - samt Frauchen an Bord - gefahren und hätten Cuba abgeholt. "Die glückliche Halterin schloss ihn sofort in ihre Arme", schrieb die Feuerwehr.