Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto in München gegen einen Baum geprallt - anschließend ging sein Wagen in Flammen auf. Eine Streife wollte den jungen Mann in der Nacht zu Mittwoch kontrollieren, der gab aber Gas, anstatt anzuhalten, berichtete die Polizei. Er überfuhr demnach mehrere rote Ampeln im Stadtteil Moosach. Einige Straßen weiter sei er mit dem Auto schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren.

Laut Feuerwehr war der Aufprall so heftig, dass der Baum sogar entwurzelt wurde. Der 23-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Das Auto fing laut Polizei nach dem Unfall zu brennen an und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Bei dem Fahrer wurde den Angaben zufolge festgestellt, dass er betrunken und «absolut fahruntüchtig» war. Der Mann soll außerdem unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.