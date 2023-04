In den vergangenen elf Jahren haben mehr als 1000 Landärzte das Förderprogramm der Staatsregierung in Anspruch genommen. "Insgesamt haben wir seit 2012 mehr als 1000 Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten auf dem Land gefördert – und zwar exakt 1081", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch in München. Im laufenden Jahr 2023 seien bereits 50 Förderbescheide für Arztpraxen auf dem Land übergeben worden. Im Schnitt habe es pro Jahr 132 Anträge gegeben, von denen knapp 70 Prozent bewilligt worden seien. "Im Rahmen der Förderung haben wir bereits über 46 Millionen Euro ausbezahlt."