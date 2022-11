Eine 39 Jahre alte Frau ist am Münchner Marienplatz beim Einsteigen in eine S-Bahn abgerutscht und zwischen Zug und Bahnsteig stecken geblieben. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, musste die Feuerwehr ihr zur Hilfe kommen, weil sie sich nicht selbst befreien konnte.