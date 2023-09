Bei einem Küchenbrand in München ist eine 83-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau ihre Fritteuse angeschaltet und dann die Küche verlassen, als das Fett zu brennen begann. Die Flammen griffen demnach auf das Mobiliar über. Die Seniorin habe am Mittwoch sofort die Wohnung verlassen. Passanten bemerkten den Rauch aus dem Fenster und riefen die Feuerwehr. Die 83-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung ist den Angaben zufolge bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Schaden durch den Brand belaufe sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.