Ein Jugendlicher mit einer Waffe in der Hand hat in München einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Anwohner im Stadtteil Obersendling hatten die Polizei informiert, woraufhin mehrere Streifen in das Gebiet fuhren, wie das Polizeipräsidium München am Mittwoch berichtete. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.