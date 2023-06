Die Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark in München ist in der Nacht zum Sonntag komplett niedergebrannt. Dass etwas anderes als ein technischer Defekt den Brand verursacht haben könnte, sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die genaue Ursache sei aber noch nicht bekannt. Um die zu ermitteln, kamen am Sonntag Brandfahnder an den Brandort.