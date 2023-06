Schauspieler Kostja Ullmann ist gerne in München zu Gast - so auch derzeit zum Filmfest. "Ich mag München sehr. Ich bin Hamburger Jung und trotzdem habe ich eine große Verbundenheit zu dieser Stadt", sagte Ullmann am Mittwoch beim German Film Dinner in München. "Ich glaube, was die Hamburger und Münchner teilen, ist diese hohe Lebensqualität, die unsere Städte so bieten." Seine freie Zeit in München habe er unter anderem am Starnberger See verbracht.