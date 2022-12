Eine 23-Jährige ist am Sonntag in einem Laden im Münchner Hauptbahnhof beim Stehlen erwischt worden und hat anschließend den Ladendetektiv attackiert. Zuvor habe der 42-Jährige die polizeibekannte Frau in sein Büro gebeten und dort den Notruf gewählt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin habe die 23-Jährige das Diebesgut vom Schreibtisch auf den Boden gewischt. Anschließend schubste sie den Detektiv und trat gegen seinen Oberschenkel. Der 42-Jährige überwältigte die Frau, wobei sie eine Gesichtsverletzung erlitt, und übergab sie den Beamten.