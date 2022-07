Beim Löschen eines Mehrfamilienhauses in München ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Mehrere Menschen hatten am Sonntag bemerkt, dass aus den geborstenen Fenstern in einer der Wohnungen Rauch drang und riefen die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte am Montag mitteilten. Wie das Feuer entstand, ist am Vormittag nicht bekannt gewesen. Unklar war zudem, ob der 75-Jährige durch den Rauch ums Leben kam. Die Polizei ermittelt.