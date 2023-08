Ein betrunkener Mann hat in einer Münchner S-Bahn nach Polizeiangaben mit einer Axt hantiert. Verängstigte Reisende verständigten am Montagabend den Lokführer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dieser habe die Polizei gerufen und die Bahn an der nächsten Haltestelle gestoppt. Verletzt wurde niemand.