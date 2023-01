Münchner Herzchirurgen rechnen mit der Möglichkeit zu einer ersten Schweineherz-Transplantion an einem Menschen am Uniklinikum Großhadern in maximal zwei Jahren. "Wir sind in der Endphase", sagte der Herzchirurg Bruno Reichart, Mitglied des Forschungsteams, der Deutschen Presse-Agentur.