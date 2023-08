Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma ist am Münchner Hauptbahnhof Opfer einer Messerattacke geworden. Ein 38-Jähriger rammte ihm von hinten ein Drechselmesser in die Schulter. Der Angreifer ging danach zur Wache der Bundespolizei und ließ sich festnehmen, wie die Bundespolizeiinspektion München am Mittwoch mitteilte.