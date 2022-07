Trainer Julian Nagelsmann sieht den Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona auch als Chance für den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München. Generell sei er nie froh, wenn ein Spieler des Verein verlasse, erst recht nicht bei einem Spieler dieser Qualität, sagte der Coach am Samstag am Rande der Teampräsentation am Samstag im Bayerischen Rundfunk. "Es ist eine große Herausforderung, ihn zu ersetzen. Es ist aber auch eine große Chance. Wir haben die Möglichkeit, einen FC Bayern zu bauen ohne einen Stürmer, der verlässlich 40 Tore schießt", sagte Nagelsmann.