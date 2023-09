Wegen einer beschädigten Oberleitung bei München ist dort der Fern- und Nahverkehr am Donnerstag noch bis Tagesende beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Allerdings seien mehrere der betroffenen Gleise wieder freigegeben, so dass in den kommenden Stunden der Betrieb von und nach Landshut, Ingolstadt und Buchloe sowie von und nach München Hauptbahnhof allmählich wieder aufgenommen werden könne, hieß es gegen 20.35 Uhr. Züge aus dem Werdenfels wenden bis Betriebsschluss in Starnberg.