Radler rammt zwei Schülerinnen an Ampel und fährt weiter

Ein Fahrradfahrer hat in München zwei Mädchen gerammt und ist einfach davongefahren. Die zehn und elf Jahre alten Schülerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Kinder standen demnach am Freitag an einer roten Ampel und warteten auf Grün. Als das Licht umsprang, gingen sie los. Doch plötzlich sei der Fahrradfahrer gekommen und habe versucht, sich zwischen den beiden Mädchen hindurchzuschlängeln. Er habe sie dabei mit seinem Lenker erwischt. Die Kinder stürzten zu Boden und fingen den Angaben zufolge an zu weinen und zu schreien. Der Radfahrer habe sich nicht um die Mädchen gekümmert und sei davongefahren.

Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Radfahrer.

