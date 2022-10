Ein 33-jähriger Mann hat in München zwei Arbeitskollegen mit einem Messer angegriffen und dabei einen der beiden getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 33-Jährige bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Münchner Westen am Samstag die beiden Kollegen im Alter von 28 und 50 Jahren mit dem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der 28-Jährige erlag dann am Sonntag seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Vorfall kam und worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar.