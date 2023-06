Der FC Bayern und RB Leipzig spielen am 12. August in der Münchner Allianz Arena um den Supercup. Die Begegnung zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger wird um 20.45 Uhr angepfiffen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte. Die TV-Sender Sky und Sat.1 werden das Spiel übertragen. Da am selben Wochenende auch die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Programm steht, werden die Partien mit Beteiligung der beiden Teams auf Ende September verlegt.