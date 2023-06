Bei einem Streit zwischen einem Taxifahrer und zwei Männern in München sind vier Menschen verletzt worden. Ein 42-jähriger Taxifahrer habe am Donnerstag zwei Männern im Alter von 26 und 42 Jahren die Fahrt verwehrt, da er zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar gewesen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 26-Jährige soll daraufhin angefangen haben, auf das Auto einzuschlagen und dagegen zu treten. Als der Taxifahrer den Motor des Wagens startete, stellte sich der Kontrahent nach Polizeiangaben davor.