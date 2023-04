Der Zoll hat am Münchner Flughafen ein Postpaket mit über zwei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der Inhalt war mit "Ginseng" deklariert, wie das Münchner Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Die Beamten untersuchten das Paket und entdeckten unter den Ginsengwurzeln 2200 Gramm Marihuana. Das Paket war in Kanada aufgegeben worden und an einen Empfänger in Ungarn gerichtet, wie ein Sprecher sagte. Der Fall ereignete sich bereits Ende März, wurde jedoch erst jetzt veröffentlicht. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt.