Die Polizei hat etwa zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen in München einen vierten Verdächtigen festgenommen. Dem 18-Jährigen werde vorgeworfen, sich unmittelbar an der Tötung des Opfers beteiligt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann kam wegen Mordes in Mittäterschaft in Untersuchungshaft. Der Iraker war am Freitag zuhause in München widerstandslos festgenommen worden.