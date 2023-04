Olympiasieger Alexander Zverev könnte im Halbfinale des Münchner Tennisturniers auf den Top-Gesetzten und Weltranglisten-Neunten Holger Rune aus Dänemark treffen. Das ergab die Auslosung für die 107. Auflage des Traditionsevents am Samstag. Im Vorjahr hatte Rune im Achtelfinale auf der Iphitos-Anlage überraschend gegen den Deutschen gewonnen.

Das Teilnehmerfeld sei "von den Namen und der Strahlkraft her" das womöglich stärkste in der Geschichte des Turniers, sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen. Neben Zverev und Rune werden auch der amerikanische Top-Ten-Spieler Taylor Fritz sowie Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem aus Österreich in München aufschlagen. Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini musste seine Teilnahme für das am Montag beginnende Turnier verletzungsbedingt absagen.

Insgesamt sechs deutsche Profis stehen sicher im Hauptfeld. Neben Zverev, der nach einem Freilos am Mittwoch ins Turnier startet, sind Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Oscar Otte, Yannick Hanfmann und Max Rehberg mit dabei.

