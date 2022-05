Aktivisten der Gruppierung «Scientist Rebellion» haben in München vor einer Filiale der Deutschen Bank protestiert. Rund ein Dutzend Menschen in Laborkitteln beklebten am Freitag die Fenster mit Plakaten und hielten ein Transparent. Sie forderten unter der Überschrift «Stoppt den fossilen Wahnsinn» ein Ende der Investitionen in fossile Brennstoffe.