Die Polizei hat in München einen 75-Jährigen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern festgenommen. Der Mann soll einen zehnjährigen Buben missbraucht haben, der bei ihm Nachhilfeunterricht nahm, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft.