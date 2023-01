Bayern will die Jazz-Szene im Lande stärken. Aus dem Grund gebe es seit Anfang des Jahres ein eigenes Referat für Jazz beim Bayerischen Musikrat in Regensburg, teilte das Kunstministerium am Mittwoch in München mit. Unter Referentin Sylke Merbold soll es als zentrale Stelle für Beratung, Kommunikation und Dokumentation dienen. Auch das Fotoarchiv soll künftig von Externen genutzt werden können. Es umfasse die Rechte an mehr als einer halben Million Bildern von Duke Ellington über Klaus Doldinger und Inge Brandenburg bis hin zu Jamie Cullum.