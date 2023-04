Elton John ist auf seiner musikalischen Abschieds-Weltreise noch einmal in Deutschland unterwegs. Am Donnerstagabend kam er auf der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour in die Münchner Olympiahalle. Mit seinen größten Hits - vom "Rocket Man" über "Sorry Seems To Be The Hardest Word" bis zum "Crocodile Rock" - und bester Laune bot der 76-Jährige seinem Publikum eine grandiose Show. Die Huldigungen der Fans ließ der Brite gerne über sich ergehen.