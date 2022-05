Zum Start der zweiten Saison in ihrer neuen Spielstätte setzen die Münchner Philharmoniker auf das Thema «Verwandlungen». Man habe den Umzug in die Isarphilharmonie im vergangenen Oktober zum Anlass genommen, sich neu zu erfinden, teilte das Orchester am Dienstag bei der Saisonvorstellung in München mit. Man wolle die Vielfalt, die Wandelbarkeit und die Vitalität in den Mittelpunkt stellen.