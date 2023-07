Es ist eines der größten Musikfestivals Deutschlands: In Nürnberg hat am Freitag das 46. Bardentreffen begonnen. An neun Spielorten in der Altstadt treten Musikerinnen und Musiker bei rund 90 Konzerten auf. Zugleich füllen Straßenkünstler und -musiker die Plätze und Gassen Nürnbergs.