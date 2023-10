Siemens Energy könnte seiner ehemaligen Mutter Siemens Anteile am gemeinsamen Indiengeschäft verkaufen. Dazu gebe es Gespräche, hieß es am Dienstag aus Unternehmenskreisen. Es gehe dabei um mehr als die Hälfte der 24 Prozent, die Siemens Energy an der indischen Siemens-Gesellschaft hält. Siemens selbst hält daran 51 Prozent, der Rest ist an der Börse. Den Kreisen zufolge soll der Wert des von Energy gehaltene Anteils in einer Dimension um 3,3 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte Bloomberg über den möglichen Verkauf berichtet.

Unterdessen verhandelt Siemens Energy weiter mit dem Bund über mögliche Garantien. Dabei soll den Unternehmenskreisen zufolge auch eine mögliche Beteiligung der ehemaligen Konzernmutter Siemens, an den Garantien Thema sein. Die Bereitschaft dazu sei aber verhalten - auch aus Sorge vor der Reaktion der eigenen Anleger. Die Bundesregierung macht den Kreisen zufolge aber Druck auf Siemens, das zudem noch immer eine Minderheitsbeteiligung an Energy hält.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Dienstag auf einer Industriekonferenz in Berlin auf die Frage zur Höhe von Staatsgarantien, dazu könne und dürfe er im Detail nichts sagen. Er betonte aber: "Die Gespräche laufen und sie laufen auf Hochtouren." Finanzkreisen zufolge geht es insgesamt, um Garantien in Höhe von etwa 15 Milliarden Euro.