Bayern München ist neuer Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga. Die Bayern gewannen am Dienstag in einer vorgezogenen Partie des 12. Spieltags gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 81:77 (44:31). Beste Werfer im Münchner Audi Dome waren Cassius Winston für die Bayern mit 23 Punkten und Trey Drechsel mit 16 Zählern für Oldenburg.