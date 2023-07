Bisher sind leiglich 24 Anträge auf Energie-Härtefallhilfen für Unternehmen in Bayern eingegangen. Vier wurden bewilligt, der Rest befindet sich noch in der Prüfung, so dass von den insgesamt 62 Millionen Euro Hilfen erst 70.000 Euro ausgezahlt wurden, wie ein Sprecher des Bayerischen Wirtschaftsministeriums am Montag sagte. Zuvor hatte Antenne Bayern berichtet.