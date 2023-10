Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat scharfe Kritik an den israelfeindlichen und antisemitischen Protesten in Deutschland geübt. Die Demonstranten kämen vor allem aus dem islamistischen Umfeld. "Das hat man zu lange totgeschwiegen, weggelächelt, und niemand sollte darüber reden", sagte er am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. "Und jetzt sieht man, dass man sich Unsinn ins Land geholt hat." Da müsse Deutschland künftig besser hinschauen. "Die Zuwanderungspolitik hat hier mit die Ursachen für diese Entwicklung gelegt."