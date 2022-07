Akten der Reichskanzlei über den Niedergang des Terrorregimes der Nationalsozialisten sind nun in einer Quellenedition verfügbar. Der 11. und letzte Band der Reihe «Akten der Reichskanzlei: Regierung Hitler» beleuchte die NS-Regierung in den Jahren 1944 und 1945 und enthalte 219 aufwendig kommentierte Dokumente aus den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkrieges, teilten das Bundesarchiv und das Historische Kolleg am Dienstag in München mit, wo das Buch am Abend vorgestellt werden sollte.

Akten der Reichskanzlei über den Niedergang des Terrorregimes der Nationalsozialisten sind nun in einer Quellenedition verfügbar. Der 11. und letzte Band der Reihe «Akten der Reichskanzlei: Regierung Hitler» beleuchte die NS-Regierung in den Jahren 1944 und 1945 und enthalte 219 aufwendig kommentierte Dokumente aus den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkrieges, teilten das Bundesarchiv und das Historische Kolleg am Dienstag in München mit, wo das Buch am Abend vorgestellt werden sollte.

2023 sollen die Unterlagen auch online gestellt werden. Schon seit 2007 ist die Edition «Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik» online. Sie wurde zwischen 1968 und 1990 in 23 Bänden veröffentlicht und widmet sich den Kabinetten von 1919 bis 1932/1933.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte die nunmehr insgesamt 34 Bände ein Mammutprojekt, das Einblicke gebe in Aufbau und Zerstörung der Weimarer Republik sowie in die Banalität und Bestialität der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. «In einer Zeit, in der Freiheit und Demokratie von außen wie innen neuen Bedrohungen ausgesetzt sind, erinnern uns auch diese Akten an den hohen Rang dieser Werte», schrieb Steinmeier in einem Grußwort.

Bundesarchiv-Präsident Michael Hollmann sprach von einer der bedeutendsten Quellenpublikationen der deutschen Zeitgeschichte: «Sie zeigt, wie sich ungeheures Unrecht den Anstrich regulären Verwaltungshandelns gab.» Das Bundesarchiv und das Historische Kolleg bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hatten das Werk mit Quellen der Jahre 1919 bis 1945 auf mehr als 12.000 Seiten seit 1968 erarbeitet.