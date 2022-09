Sie kümmern sich um brütende Adler, wild campende Wanderer und Umweltbildung für Kinder: die bayerischen Gebietsbetreuer. Obwohl ihre jahrelange Arbeit Früchte trägt, macht ihnen einiges Sorge.

Um die Naturlandschaften Bayerns zu erhalten, pflegen seit nunmehr 20 Jahren hauptamtliche Gebietsbetreuerinnen und Gebietsbetreuer Naturgebiete im Freistaat. Diesen Sommer feiern sie ihr Jubiläum.

Die Arbeit der Gebietsbetreuer ist vielfältig. Sie überwachen Tier- und Pflanzenarten, führen Besucher durch Moore, Wälder, Sandlandschaften und Berge, beraten Landwirte und kümmern sich darum, dass Tourismus und Naturschutz sich nicht in die Quere kommen.

"Wir sind keine Behörde, sondern sehen uns in der Mittlerrolle", sagte Sprecherin Isolde Miller, Gebietsbetreuerin aus Lindau am Bodensee. Die Gebietsbetreuer vermitteln zwischen Natur und Mensch sowie zwischen verschiedenen Behörden und Interessengruppen wie Landwirten, Touristen, Kommunen, Anwohnern und Naturschutzverbänden.

Die hauptamtliche Gebietsbetreuung startete als Pilotprojekt 1997 mit einem ersten Betreuer am Ammersee. 2002 und 2003 wurde das Konzept bayernweit ausgeweitet. Angefangen mit 24 Gebieten, gibt es inzwischen insgesamt 61 Gebiete und knapp 80 Gebietsbetreuer.

Die Arbeit der Betreuer trage inzwischen Früchte, sagte Christian Niederbichler, der 1997 Bayerns erster hauptamtlicher Gebietsbetreuer war. So sei es gelungen, den Brachvogel wieder anzusiedeln.

Dafür haben sich demnach andere Probleme verschärft. Vor allem viel Tagestourismus seit der Corona-Pandemie und Neubaugebiete im Umfeld der Schutzgebiete machten Tieren und Pflanzen zu schaffen. "Ein großes Problem sind Wanderapps und Wandertipps, die Menschen ohne Ansehen des Naturschutzes irgendwo hinschicken, wo es schön ist", sagte Sprecherin Miller.

Finanziert werden Bayerns Gebietsbetreuer und -betreuerinnen größtenteils über die Stiftung Naturschutzfonds, eine gemeinnützige Stiftung des Freistaates mit Sitz in München. Ergänzt wird die Finanzierung durch Mittel von regionalen Stiftungen, Verbänden und Kommunen. Die Trägerschaft ist regional verschieden.

Gefeiert wird das Jubiläum der bayerischen Gebietsbetreuer aktuell noch mit Veranstaltungen in den Regierungsbezirken. Eine Abschlussveranstaltung soll am 6. September am Chiemsee stattfinden.

Website der Gebietsbetreuung Bayern Pressemitteilung des StMUV zum Jubiläum Gebietsbetreuung Ammersee Naturschutzfonds Bayern