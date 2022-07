Um Notrufe zu erleichtern und schnelleres Senden von Gipfel-Selfies zu ermöglichen, will Vodafone sein Mobilfunknetz in den bayerischen Alpen ausbauen. Bis Mitte 2023 sollen dazu in acht Landkreisen zwölf neue Masten aufgestellt werden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf am Donnerstag mit. Zum einen könne Netzempfang in alpinen Notsituationen überlebenswichtig sein, zum anderen steige in den Bergen der Bedarf für schnelles mobiles Internet. Einer Netzanalyse zufolge seien im vergangenen Jahr dort 28 Prozent mehr Daten über Mobilfunk gesendet worden als im Jahr 2020.