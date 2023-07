Weil sie ihre zwei Jahre alte Tochter aus einem Fenster fallen gelassen haben soll, ist eine Frau in Oberbayern in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Die 27-Jährige steht im Verdacht, dass sie das Kind umbringen wollte, teilte die Polizei am Montag mit.

Zeugen hätten berichtet, dass die Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit die Zweijährige am Freitag in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aus einem Fenster im ersten Stock habe fallen lassen. Das Kleinkind wurde durch den Sturz aus etwa vier Metern Höhe leicht verletzt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter sei noch vor Ort festgenommen worden. Laut Polizei befand sie sich während der Tat möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Am Samstag habe eine Richterin angeordnet, die Frau in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen.