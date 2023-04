Das Krankenhaus in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist durch einen Brand beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus. Den Angaben zufolge brannten am frühen Samstagmorgen ein Mülleimer und mehrere Gegenstände vor dem Lieferanteneingang. Der Brand griff demnach auf die Fassade der Klinik über. Für Patientinnen und Patienten habe keine Gefahr bestanden.