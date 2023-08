Bayern Münchens neuer Stürmerstar Harry Kane ist zum vierten Mal Vater geworden. "Willkommen in der Welt Henry Edward Kane. 20/8/2023. Ich liebe dich, mein Junge", schrieb der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft unter ein Foto bei Instagram, das am Montag veröffentlicht wurde. Darauf war zu sehen, wie Kane den kleinen Henry offensichtlich kurz nach der Entbindung in ein Handtuch gehüllt auf seiner nackten Brust hält.