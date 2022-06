Vom 8. bis 10. Juli will das Deutsche Museum in München die Neueröffnung seiner frisch sanierten Ausstellungen feiern - doch bis dahin ist noch viel zu tun. Von der Atomphysik über die Energie und die Luftfahrt bis hin zur Raumfahrt oder Robotik - überall wurde am Mittwoch noch gewerkelt. Ein hartes Stück Arbeit, aber: «Wir sind hoffnungsfroh, dass wir das hinkriegen», sagte die Leiterin des Museumsbetriebs, Dagmar Klauer.