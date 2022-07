Im Notfall kann er Leben retten - aber ob der Eingriff tatsächlich so oft notwendig ist, wie er derzeit angewendet wird, darüber sind sich Expertinnen und Experten nicht einig. In Bayern zeichnet sich ein Trend zu mehr Kaiserschnitt-Geburten ab.

In Bayern sind in den vergangenen beiden Jahren laut Daten gesetzlicher Kassen wieder mehr Babys per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Bei den Versicherten der AOK Bayern etwa sei der Anteil der Kaiserschnittgeburten in den vergangenen Jahren wieder angestiegen, teilte eine Sprecherin mit: 2020 lag er demnach bei 34,2 Prozent, 2021 bei 34,5 Prozent. Dabei war die Rate in Jahren zuvor - zwischen 2016 und 2019 - von 34,7 auf 33,7 Prozent gesunken. Bei der AOK sind in Bayern mehr als 4,5 Millionen Menschen versichert.