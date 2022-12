Trotz der gegenwärtigen Krisen und dem Krieg in der Ukraine hat Ministerpräsident Markus Söder die Menschen in Bayern zu Mut und Optimismus für die Zukunft aufgerufen. "Halten wir zusammen und bleiben wir zuversichtlich", sagte der CSU-Chef in seiner Neujahrsansprache, die am 1. Januar im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Bayern sei aufgrund seiner Wirtschaftskraft besser zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen aufgestellt als die meisten Regionen der Welt. "Natürlich ist Bayern nicht perfekt, aber sehr stark."