Nach einen Lastwagenunfall auf der Autobahn 3 zwischen Velburg und Neumarkt in der Oberpfalz am Mittwoch ist die Fahrbahn Richtung Nürnberg gesperrt. Die Sperrung dauere voraussichtlich noch bis in den Abend hinein an, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Mittwochmorgen.