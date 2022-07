Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Hohenfels (Oberpfalz) in eine Personengruppe am Fahrbahnrand geraten - und hat einen Mann tödlich verletzt. Eine 25-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in Regensburger Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer und die Frau hatten am Donnerstagabend auf einer geschotterten Einbuchtung am Fahrbahnrand neben einem geparkten Kleintransporter gestanden.