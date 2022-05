In der Oberpfalz hat ein Sattelschlepper ein dreijähriges Mädchen samt Kinderfahrrad erfasst und rund 50 Meter mitgeschleift. Das Mädchen sei bei dem dramatischen Unfall nur relativ leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Unfall hatte sich bereits am Dienstag in Neumarkt zugetragen, mehrere Medien hatten berichtet.