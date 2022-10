Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in der Oberpfalz sechs Menschen verletzt worden. Ein betrunkener 24-jähriger Autofahrer sei mit drei Beifahrern in der Nacht zum Montag auf einer Bundesstraße bei Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf die Gegenspur gekommen, berichtete die Polizei. Dort krachte er mit seinem Auto frontal gegen den Wagen einer 43-Jährigen, die mit zwei Insassen unterwegs war. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt, drei von ihnen kamen in Krankenhäuser.